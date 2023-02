​Mulher com medida protetiva negada é morta a facada pelo companheiro em Soure

Mayara Figueiredo Gonçalves foi morta com uma facada nas costas, na madrugada do último domingo (26), no município de Soure, na ilha do Marajó, região do nordeste​​ paraense. O suspeito, identificado como Jean Amaro, foi preso nas primeiras horas desta segunda-feira (27), no bairro do Tatu, naquela mesma cidade. Segundo a polícia, o crime ocorreu dentro da residência do casal, localizada no bairro Macaxeira.

Com base no levantamento de informações penitenciárias, a polícia identificou que o assassino possui diversas passagens pelo Sistema Criminal. Inclusive, já havia sido preso, em flagrante, por lesão corporal contra Mayara. Além disso, a vítima entrou com pedido de medida protetiva contra Jean, o qual foi negado pelo Poder Judiciário.

As investigações apontam que, no dia do feminicídio, houve uma brigada considerada violenta na residência do casal. Imagens divulgadas pelas autoridades policiais mostram o imóvel bastante revirado. Em um determinado momento, ainda de acordo com a polícia, Jean desferiu uma facada nas costas da vítima, que não teve nenhuma chance de defesa. A arma utilizada foi apreendida pela polícia.

Uma guarnição da Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, onde encontrou Mayara já sem vida. O suspeito já havia fugido. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis, bem como a coleta das primeiras informações que pudessem ajudar no processo investigativo, feito pela Delegacia da Mulher do Município de Soure.

Ainda no domingo, as equipes policiais realizaram buscas na tentativa de localizar e prender Jean. Foi feito o cerco em uma área próxima à invasão do Sossego. Porém, devido à escuridão, não foi possível localizar o suspeito. De acordo com a polícia, já na madrugada desta segunda-feira, ao perceber que as buscas se intensificaram, a família de Jean entrou em contato com as autoridades policiais e, então, ele foi capturado dentro da residência de sua mãe, no bairro do Tatu.

Jean foi conduzido à delegacia e apresentado para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante. A polícia não forneceu detalhes sobre o depoimento dele.