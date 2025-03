Mototaxista é morto a tiros no bairro da Condor, em Belém

Um mototaxista foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (17/3), no bairro da Condor, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima foi assassinada quando trafegava pela passagem Nove de Janeiro, esquina com a Avenida Bernardo Sayão, entre travessa Alcindo Cacela e passagem Marajoara. A polícia Militar está no Local.

O crime ocorreu por volta de 17h30,quando a vítima estava com um passageiro na moto. Não há detalhes sobre o paradeiro do garupa da moto. Além disso, também não há informações sobre as circunstâncias do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.