Um mototaxista, conhecido pelo apelido de "Marreco", foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (28) na Rua Nova, entre as travessas Barão do Triunfo e Mauriti, bairro da Pedreira, em Belém. As dinâmicas e motivações do crime são desconhecidas.

A redação integrada de O Liberal está em campo para colher mais detalhes sobre o caso.