Motorista encontra corpo de jovem em Pacajá; vítima estava desaparecida há quatro dias

O corpo de Erick Brito, 26 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (11), na Vicinal Tozetti, há cerca de três km da cidade de Pacajá, sudoeste do Pará. Um motorista que passava pelo local sentiu um odor forte. Ao decidir ver do que se tratava, o condutor se deparou com o cadáver. A vítima estava desaparecida há quatro dias, desde o dia 7 de junho. As informações foram divulgadas pelo portal Confirma Notícia.

Em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas, familiares do rapaz chegaram a pedir ajuda para encontrá-lo, além de outras publicações na internet. A família de Erick acredita que ele tenha sido executado, segundo o Confirma Notícia.

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil da cidade. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, para realizar exame de necropsia, o que ajudará a entender a causa da morte de Erick.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.