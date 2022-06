Motorista do carro que arrastou travesti vai depor na Seccional do Comércio

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (8), que identificou o motorista do carro que arrastou uma travesti, pendurada na janela, na travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Reduto, em Belém. De acordo com a PC, o caso é investigado pela Seccional do Comércio e o homem será intimado a prestar esclarecimentos.

Uma câmera de segurança da rua mostra o momento em que a travesti está em pé no meio-fio e conversa com o condutor, pela janela da frente do veículo.

Após, por algum motivo, ela se projeta para dentro do carro, pela mesma janela, como se fosse pegar alguma coisa dentro do veículo, momento em que o carro dispara e a travesti segue pendura com meio-corpo para dentro e para fora do carro, correndo risco de cair.

Ainda pelas imagens, é possível ver que o carro com a travesti pendurada na janela bate em outro veículo que estava parado, e ainda assim, o motorista não para, chegando a subir a calçada mais na frente.

Até então, não há informações sobre a identidade e estado de saúde da travesti, mas a Polícia Civil informou nesta quarta-feira, que o citado motorista será ouvido na Seccional do Comércio.