Motoqueiro provoca acidente e órgão de trânsito constata que ele estava embriagado

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Itaituba (Comtri) e a Polícia Militar (PM), que apuram os fatos ocorridos na manhã do último sábado (11), o acidente aconteceu por volta de 9h25, envolvendo dois veículos entre a 14ª e 15ª ruas, na travessa Raimundo Preto, do bairro Bela Vista, em Itaituba (PA), município do sudoeste do estado. Com informações do site Giro Portal.

A colisão ocorreu exatamente quando o condutor de uma moto Pop perdeu o controle da direção e bateu em uma Honda Biz, ambos os pilotos das motocicletas ficaram feridos com o impacto.

Testemunhas disseram que o motociclista da biz descia sentido centro e o da pop subia a travessa Raimundo Preto. O condutor da moto Biz afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.

O condutor da Pop estava com um balde de cerveja na hora do acidente e ao ser feito o teste do bafômetro foi constatado que ele estava alcoolizado.

A batida causou danos materiais aos dois veículos e os condutores das motos também ficaram com ferimentos. O condutor da Biz, que não teve o nome divulgado, ficou com escoriações pelo corpo e o condutor da moto Pop, identificado como Josian Pereira da Silva, estava com uma possível fratura no braço esquerdo.

Machucado e embriagado, Josian Silva foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). A moto dele, a Pop, foi apreendida pela Comtri. Ao sair do hospital, ele será apresentado à Seccional da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.