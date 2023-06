Motociclista morre em grave acidente de trânsito em Parauapebas

Uma motociclista morreu em um grave acidente de trânsito, registrado na madrugada desta segunda-feira (19), no cruzamento entre as ruas Canadá e Caiena, no bairro Vila Rica, em Parauapebas, sudeste do Pará. A mulher teria tentado invadir uma via preferencial, quando foi atingida por um carro. O motorista abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro.

Autoridades policiais encontraram, no interior do veículo, documentos pertencentes a Olavo Gomes da Silva, de 31 anos, mas não foi confirmado se ele era o condutor do carro. Ao pesquisarem a placa da moto, os agentes de trânsito identificaram como proprietária Sílvia da Silva Ferreira, 39, natural de Brejo Grande do Araguaia, mas também não se sabe se ela era a vítima.

A vítima morreu ainda no local do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.