Motociclista morre em acidente com caminhão no bairro da Pedreira

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão, na noite desta quinta-feira (16), no bairro da Pedreira, em Belém. O acidente fatal ocorreu no cruzamento da travessa Humaitá com a avenida Marquês de Herval. O Corpo de Bombeiros Militar ainda tentou resgatar a vítima, mas não houve tempo. O condutor da moto foi parar debaixo do caminhão.

A Polícia Científica do Pará e a Polícia Civil foram acionadas para analisar o local do acidente e a dinâmica de como tudo ocorreu.