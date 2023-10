Motociclista morre após colidir com caminhão na Transamazônica

Um motociclista identificado apenas como André morreu após um acidente de motocicleta, na manhã desta sexta (13), na rodovia BR-230, em Pacajá, sudoeste do Pará. Ele colidiu com um caminhão e morreu no local. A ausência de asfalto na pista pode ter facilitado o acidente.

Conforme o portal Confirma Notícia, André era do município de Novo Repartimento e teria saído do local de trabalho, uma fazenda, e no caminho colidiu com o caminhão de porte médio, que trafegava no sentido contrário do motociclista. O motociclista estava sem documentação.

"Essa parte da Transamazônica alterna um pedaço com asfalto e outro sem. Com isso, as pessoas vão confiando no asfalto ou esquecem mesmo, aí pegam aquela poeira danada, ninguém enxerga nada. Várias pessoas foram vítimas de acidente nesse trecho”, disse um morador ao portal Confirma Notícia, que não teve a identidade informada.

Ainda não há informação de quem ocasionou o acidente, mas o caminhão e a motocicleta foram levados para a delegacia do município. A polícia abrirá inquérito policial para investigar o acidente. Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima lamentaram a tragédia.