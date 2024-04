Motociclista morre após cair de moto ao colidir contra uma lombada em Castanhal

Um jovem identificado apenas como Igor Ernan morreu após colidir contra uma lombada na noite desta quarta-feira (24), em Castanhal, no nordeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 21h na avenida Barão do Rio Branco, localizada no bairro Betânia. O rapaz seguia pela via, quando no momento em que ele passava pela lombada, se desequilibrou e caiu batendo a cabeça no asfalto. O jovem era um DJ e produtor musical da cidade.

Segundo as informações preliminares de algumas pessoas que estavam no local, o jovem perdeu bastante sangue enquanto esperava pelo socorro. Também conforme os relatos, a demora pelo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ocorreu porque algumas ambulâncias estavam danificadas. Por conta disso, algumas pessoas ainda chegaram a tentar fazer massagem cardiorrespiratória na vítima.

Ainda segundo as primeiras informações, ainda no local do acidente o rapaz ficou sem respirar. Após uma hora de espera, uma equipe do Samu chegou até o local para prestar socorro à vítima. Ainda segundo as testemunhas, a lombada foi recentemente construída e ainda estava sem pintura e sinalização adequada. Ele ainda chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal.

Há informações de que Igor estava sem capacete no momento em que trafegava pelo local. No entanto, essa versão não foi confirmada. Após o acidente, diversas pessoas se aglomeram no local. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.