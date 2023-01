Motociclista é esmagado por caminhão após bater em um veículo de passeio na BR-316, em Marituba

Um motociclista morreu, na tarde desta sexta-feira (27), após ser esmagado por um caminhão, na rodovia BR-316, em Marituba. Num acidente que ocorreu muito rápido, houve uma colisão entre ele e um carro de passeio, perto do quilômetro 13, no sentido Marituba-Benevides. O condutor da moto caiu e logo em seguida foi atropelado, sem chance de socorro. O fato chocou pessoas que passavam pelo local.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do acidente e remover o corpo do motociclista, que ainda não foi identificado. A Redação Integrada de O Liberal está em busca de mais informações sobre o caso.

