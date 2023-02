Motociclista de 39 anos morre ao colidir com poste em Canaã dos Carajás

Uma motociclista, identificada como Eliene Lopes de Andrade, de 39 anos, morreu na segunda-feira, 20, após colidir com um poste na Avenida Pará, bairro Parque dos Carajás, em Canaã dos Carajás, sudeste do estado. O acidente aconteceu por volta das 4h. A vítima teria batido a cabeça e morreu no local.

Eliene seguia em sua motocicleta e, por razões desconhecidas, perdeu o controle do veículo e bateu contra um poste de energia na Avenida Pará. A mulher bateu a cabeça contra a estrutura de concreto. De acordo com informações de Gazeta Carajás, Eliene não estava usando capacete - o que pode ter contribuído para a sua morte instantânea.

O corpo de Eliene foi removido do local e levado para uma funerária.

