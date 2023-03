Motociclista colide contra lombada sem sinalização e morre em Parauapebas

Denilson Rodrigues da Costa, de 37 anos, morreu, na madrugada do último sábado (22), após colidir a motocicleta que pilotava contra uma lombada, que estaria sem sinalização, em Parauapebas, no sudeste paraense. O acidente ocorreu na Rua Amsterdam, no Bairro Vila Rica.

Segundo a equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), o condutor teria perdido o controle do veículo e acabou colidindo. Ele foi arremessado e veio a óbito no local.

Denilson era natural de Capanema. O corpo dele foi levado para Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), onde será velado e sepultado.

A Equipe de Reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso.