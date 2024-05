Motociclista cai do veículo ao passar em lombada, derrapa por quase 50 metros e morre em Salinópolis

Naison Santa Brígida dos Santos, de 41 anos, morreu em um acidente, no fim da noite de sexta-feira (10), enquanto pilotava uma motocicleta pela PA-124, na altura do quilômetro 7, zona rural de Salinópolis, nordeste do Estado. Segundo a polícia, por volta de 23h30, ele teria se desequilibrado da Yamaha YBR150 Factor, modo do veículo que conduzia, ao passar em uma lombada e caído da moto, vindo a derrapar por cerca de 50 metros da região da queda.

O caso ocorreu em frente a um Posto de Controle Rodoviário (PCRV) de Salinas. Além de prestar socorro à vítima, a guarnição do PCRV local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). No entanto, assim que o Samu chegou no trecho do sinistro de trânsito, foi constatada a morte de Naison, por conta de uma lesão grave na parte frontal da cabeça.

Com isso, as polícias Civil e Científica foram comunicadas sobre o ocorrido. Em nota, a Polícia Civil disse, com base no relato de testemunhas, que o motociclista estava em alta velocidade quando perdeu o controle da direção do veículo ao passar numa lombada. Perícias foram solicitadas pela delegacia de Salinópolis, que investiga o caso.