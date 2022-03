Morre idoso que era mantido em cárcere privado pelos próprios filhos, em Abaeteuba

O idoso que foi resgatado na última sexta-feira (18), em Abaetetuba, vítima de maus-tratos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (22), no município do nordeste paraense. A esposa dele também foi resgatada e segue em observação. Rosiane Rodrigues Bastos e Roberto Moraes Bastos, filhos do casal, foram presos pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal gravíssima. Agora, os dois estão sendo investigados por homicídio.

Os dois idosos foram encontados trancados sozinhos dentro de uma residência, localizada no bairro Santa Rosa. A polícia chegou até o local após receber denúncia anônima informando que um idoso estava sofrendo maus-tratos. A equipe foi até o endereço e confirmou a veracidade das informações.

No momento do resgate, o idoso de 83 anos estava deitado em uma cama, extremamente debilitado e com diversas lesões pelo corpo. Ele também estava com um quadro grave de desnutrição. Na imagem que foi divulgada, é possível ver que o homem já estava com os ossos à mostra. Não foram divulgadas informações sobre idosa.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar atendimento às vítimas. O casal de filhos recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil do município. A Justiça concedeu liberdade mediante fiança aos dois, mas o Ministério Público recorreu da decisão, de acordo com a delegada Renata Gurgel.