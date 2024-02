Moradores são resgatados de rapel após explosões em apartamento que guardava munições

Uma explosão seguida de incêndio atingiu, na noite deste sábado (24), um apartamento do primeiro andar do condomínio Fênix, na rua Hércules Florence, em Campinas (SP). Ao todo, 27 pessoas que estavam em andares superiores foram retiradas do prédio, parte delas por meio de cordas, em uma manobra semelhante à técnica de descida em rapel.

Segundo reportagem da EPTV, o apartamento atingido pelo fogo é de um coronel reformado do Exército e guardava cerca​ de 3 mil munições e p​ólvoras. O condomínio fica no bairro Botafogo.

Alguns moradores precisaram receber atendimento médico e foram encaminhados para o Hospital Casa de Saúde e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José. Não há detalhes sobre o quadro desses pacientes.

Ao menos quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras do Corpo de Bombeiros foram para o local.