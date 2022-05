Moradores encontram corpo em meio a pequeno matagal, em Marabá

*Com informações do site Debate Carajás

O corpo de um homem, conhecido popularmente como o “Carlinhos Mototáxi”, foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Araguaia, no Núcleo Nova Marabá, no município de Marabá, no sudeste do estado.

Populares chamaram a Polícia Militar, que, de imediato, localizou um Chevrolet Classic, de cor prata, com placa de Belém (PA), apontado como supostamente o carro da vítima. As informações sobre as circunstâncias da morte de Carlinhos são desconhecidas.

Moradores da área onde o corpo foi achado em meio a um pequeno matagal disseram não saber o que ocorreu, ou por não terem visto ou por medo de sofrerem retaliações, por terem o nome envolvido na repercussão do homicídio, contudo, circulou a versão de que “Carlinhos Mototáxi" teria ido à casa da ex-companheira dele, onde houve uma discussão com o atual companheiro dela. A polícia não confirmou essa narrativa informal.

Uma equipe da perícia criminal do Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, providenciou a perícia da área, do corpo, e fez a remoção do corpo. A Polícia Civil do Pará deve investigar o caso. A morte de Carlinhos repercutiu no Núcleo Nova Marabá, durante toda esta quarta-feira.

O nome do suspeito não foi divulgado, mas a Polícia Militar realiza diligências para capturá-lo.