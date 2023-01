Moradores de Itaituba recebem bilhete anônimo com ameaças: 'Você morreras’

Moradores de Itaituba, município do sudoeste do Pará, têm sido alvo de ameaças de morte por meio de bilhetes enviados de forma anônima. Os papéis com o recado assustador já foram deixados a pelo menos três pessoas nas caixas de correio de suas respectivas casas. Após se depararem com a situação, as vítimas chegaram a procurar a polícia. As informações são do Giro Portal.

O bilhete, escrito à mão, apresenta uma caligrafia que indica que a autoria seja de uma criança. A mensagem também apresenta erros de ortografia. Até o momento o autor não foi identificado.

"Oi sou anonimo só vo dizer quer você morreras (sic)", diz a mensagem.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Polícia Militar e a Polícia Civil e aguarda retorno.