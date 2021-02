Morador de rua é vítima de agressão e passa oito dias com cadeado preso no dedo, em Capanema

Bombeiros do 19º Grupamento Bombeiro Militar (19º GBM), em Capanema, nordeste paraense, se depararam com um caso de crueldade na noite do último sábado (13): um morador de rua deu entrada em um hospital após passar oito dias com um cadeado preso em seu dedo indicador. Ele disse que foi vítima da agressão enquanto dormia na rua.

Devido ao longo tempo que passou com o objeto preso, o dedo da vítima inchou e o cadeado já estava entrando na pele. "Logo, eu achei inviável usar a retífica para cortar o cadeado. Destaco que a equipe médica queria, de imediato, amputar o dedo", relatou o sargento Siqueira.

Para evitar a amputação, o sargento teve a ideia de contratar o serviço de um chaveiro para remover o objeto do dedo do homem. "Da mesma forma que existem pessoas más, como a que cometeu essa maldade, também existem pessoas boas, pois dois chaveiros vieram e falaram que não iriam cobrar pelo trabalho. Eles chegaram no hospital em 15 minutos", concluiu Siqueira.

Após a boa ação, não foi necessária a amputação do dedo do morador de rua. O agressor fugiu após o crime, e até agora não foi identificado. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

