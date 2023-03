Morador da Guanabara ataca e mata vizinho a facadas

Um suspeito ainda não identificado tirou a vida de Sidney Ataíde Gonçalves, de 54 anos, na manhã deste domingo (19). O crime aconteceu por volta das 7h30, na Rua do Fio, entre as passagens Simões e Tiradentes, no bairro da Guanabara. A vítima recebeu quatro facadas, sendo uma nas costas e três no abdômen.

As primeiras informações apuradas sobre o caso dão conta de que o acusado teria destruído o carro de um morador, que estava estacionado na via pública. Sidney, que trabalhava para o proprietário do veículo depredado, teria tentado avisá-lo do ocorrido. Foi nesse momento que o acusado teria partido para cima da vítima e desferido os golpes de faca.

Sidney, que estava saindo para o trabalho, ficou caído ao chão e agonizou até a morte. O crime chamou a atenção dos moradores e de quem passava pela Rua do Fio. Familiares, inconsolados e revoltados, lamentaram a violência praticada contra a vítima.

Uma guarnição do 30º Batalhão de Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a cena do crime até a chegada da equipe da Polícia Científica do Pará e dos policiais da Divisão de Homicídios, que fazem o trabalho de investigação e coleta de dados para a perícia.