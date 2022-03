Militares do 24º Batalhão prendem, em Belém, suspeito de tráfico de drogas e recapturam foragido

Policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) prenderam um suspeito de tráfico de entorpecentes e recapturaram um foragido da Justiça Estadual, em Belém. Os homens foram encontrados, na terça (8), em dois bairros da capital.

A primeira prisão ocorreu durante a madrugada, no Bengui. Os policiais faziam rondas ostensivas e viram um homem em atitude suspeita e foram abordá-lo. Durante o procedimento, os militares encontraram seis embalagens de maconha e seis porções de oxi.

Ao verificar o banco de dados do sistema penitenciário, os agentes descobriram que o suspeito possuía monitoramento eletrônico, mas não estava usando o aparelho. Com essas informações, a guarnição conduziu o homem para a Seccional de Icoaraci, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Já no Tapanã, um homem com mandado de prisão em aberto foi encontrado pelos militares na passagem Uberaba. Os policiais também o consideraram em atitude suspeita. E, ao checar nos sistemas de segurança, descobriram que ele era foragido da Justiça. O homem foi levado à Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do bairro para realizar os devidos procedimentos legais e, depois, retornar ao sistema penitenciário.