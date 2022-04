Menino de 5 anos morre esmagado ao 'morcegar' caçamba no Marajó

​Um menino de apenas 5 anos foi esmagado por uma caçamba, na avenida Melgaço, na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, nordeste paraense. O caso foi registrado por volta das 16h da última segunda-feira (4). No local, populares informaram que o garoto sofreu o acidente no momento em que pegava uma carona na traseira do veículo, prática conhecida como ‘morcegar’. Com informações do site Debate Carajás.

Policiais militares foram acionados e, quando chegaram ao endereço, a criança já havia sido socorrida por moradores e conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do menino foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por perícia médica. O enterro foi realizado na terça-feira (5), no cemitério de Breves, na Ilha do Marajó.

O motorista da caçamba se apresentou aos policiais e, sem resistir, foi encaminhado à Superintendência de Polícia Civil de Breves. A PC vai investigar as causas do acidente para saber se houve dolo (assumiu o risco de matar) por parte do condutor do veículo.