Massagista é preso por estuprar adolescente, em Abaetetuba

Um massagista foi preso por estupro após abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos na tarde de quarta-feira (7), em Abaetetuba. Conforme as informações policiais, o crime ocorreu durante um procedimentos de drenagem linfática.

(Imagem: Polícia Civil)

Segundo o relatório policial, antes de iniciar os procedimentos, o homem teria mostrado para a vítima imagens de outras supostas clientes sem roupa, para exemplificar como seria o resultado. Assim, o suspeito ainda tirou várias fotos da vítima nua e teria, durante o procedimento, tocado nas partes íntimas da adolescente.

Em certo momento, o homem forçou a vítima a ficar deitada na maca e ela não conseguia se soltar. Nesse momento ocorreu o estupro. Após o crime, a adolescente procurou as autoridades policiais para relatar o crime e teve início as buscas pelo homem. No momento da captura, foram apreendidos um aparelho celular e um notebook. Foi realizada a representação pela prisão preventiva. O preso foi conduzido a SEAP de Abaetetuba e ficará a disposição do Poder Judiciário.