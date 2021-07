Marinha irá investigar acidente entre duas embarcações em Breves

A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), informou nesta quarta-feira, 28, que irá instaurar um inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e identificar os responsáveis pelo acidente entre duas embarcações, registrado na tarde da última terça-feira, 27, em Breves no Marajó.

A Prefeitura de Breves também disse que está apurando as causas do naufrágio. A Marinha do Brasil disse, ainda, que enviará uma equipe de inspeção naval da CPAOR até o local da ocorrência.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do acidente. Nas imagens, a embarcação maior, de nome “Sempre com Deus”, deixa o porto da cidade, ainda em baixa velocidade, quando bate de frente com outro barco menor, que vira lentamente e começa a afundar.

Várias pessoas pulam na água, na tentativa de ajudar, pois havia crianças no barco que naufragou. “Pega a criança, pega a criança”, “Tem gente lá dentro”, “Amarra uma corda”, diziam, em tom de desespero, as pessoas que presenciaram o acidente.