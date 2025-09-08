Capa Jornal Amazônia
Mãe morre após se afogar na praia do Marahú e filho é socorrido por artista plástico em Mosqueiro

Fabrício Lima, que ajudou no resgate das vítimas, acredita que a mãe tenha salvado o filho e o garoto resgatou o corpo da genitora

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o momento em que o Corpo de Bombeiros socorre a mulher na beira da praia. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma mulher, de nome não revelado, morreu após se afogar na praia do Marahú no fim da manhã desta segunda-feira (8/9), na Ilha de Mosqueiro, distrito da capital paraense. O filho dela, que também estava tomando banho no local, foi socorrido com vida.

O artista plástico Fabrício Lima ajudou o Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas. Nas redes sociais, ele deu mais detalhes do caso. “Eu acabei de almoçar quando alguém bateu em casa dizendo que tinha alguém se afogando na praia e eu já peguei o stand-up e vim com toda força para a água. Vi uma cabeça e uma mão a uns 300 metros da beira”, conta.

“(...) Galera, eu estou sem palavras para descrever o que eu acabei de ver. Era um garoto de 9 anos segurando a mãe morta. Botei ele na prancha, amarrei o corpo da mãe dele e o trouxe para a beira. Foi o pior resgate que já fiz”, continua.

Fabrício afirmou que esse foi o 28º salvamento que já realizou na praia do Marahú. “Os bombeiros entraram (na água), pegaram o corpo da mãe e eu vim com ele na prancha. Falei para o bombeiro que estava na ambulância: ‘não deixa ele (menino) ver a mãe morta, porque ele não sabe que ela está morta. Esse foi o salvamento de número 28 nessa praia”, lamentou.

Lima acredita que a mãe tenha salvado o filho e o garoto resgatou o corpo da genitora. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que "o caso foi registrado na Seccional Urbana de Mosqueiro". Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

