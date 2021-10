Madeireiro sofre tentativa de homicídio em ataque contra seu veículo

O empresário do setor madeireiro Cleber Sapucaia sofreu uma tentativa de homicídio, na tarde da última quinta-feira (28), em uma oficina mecânica do bairro Industrial, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. A vítima estava dentro de uma caminhonete no momento em que o veículo foi atingido por disparos de arma de fogo. As informações são do site Folha do Progresso.

De acordo com informações de populares, duas pessoas usando capacetes, em uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, se aproximaram e dispararam contra o empresário. Um dos suspeitos estaria de calça jeans, botina e uma camisa de cowboy. Já o outro vestia uma camisa normal, calça jeans, com um chapéu de palha debaixo do braço.

Cleber foi atingido na região do rosto. Ele foi socorrido por um funcionário e encaminhado para uma clínica particular da cidade. O estado de saúde do empresário é estável. Ele passou por cirurgia no rosto e está se recuperando.

A dupla ainda não foi identificada. Os investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso estão apurando o caso, na tentativa de identificar o paradeiro dos criminosos e a motivação do crime.