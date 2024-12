Junto com a amante, homem é preso acusado de tentar matar esposa

Nesta terça-feira (17), um homem foi preso juntamente com sua amante, em Belém, suspeito de planejar e tentar matar sua esposa em novembro passado. A prisão foi realizada por meio de um mandado de prisão preventiva, após investigações que revelaram o plano criminoso. A amante também está sendo acusada do mesmo crime.

O caso teve início em novembro, quando a vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para denunciar uma tentativa de homicídio, que teria ocorrido no dia 17 daquele mês. A mulher afirmou que seu marido e a amante haviam planejado sua morte de forma cruel. O casal planejava a morte da esposa para que o então marido pudesse ficar com os bens do casal, uma vez que a mulher havia descoberto a traição e queria a separação.

De acordo com a polícia, o plano do casal envolvia dopar a vítima e expô-la a gás de cozinha, de modo que ela perdesse a consciência. Em seguida, pretendiam simular um acidente de carro para que sua morte fosse considerada acidental. No dia 17 de novembro, o suspeito colocou uma substância no café da esposa, que a deixou dopada. O acusado também abriu o gás de cozinha dentro do carro, expondo a vítima à inalação do produto por mais de duas horas. No entanto, no momento em que o marido tentava provocar o acidente, a esposa acordou e colocou o cinto de segurança. Percebendo que o plano não daria certo, o suspeito, que também havia inalado o gás, se sentiu mal e decidiu retornar para casa.

No dia 28 de novembro, a vítima teve acesso a mensagens ocultas no celular do marido, nas quais ele discutia detalhes do plano com a amante. As conversas indicavam que o então marido havia solicitado medicamentos para dopar a esposa e também fazia arranjos para forjar o crime. A mulher imediatamente procurou as autoridades e denunciou a tentativa de homicídio.

Após a prisão, o suspeito e amante foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. O caso gerou grande repercussão no estado devido à frieza dos envolvidos, especialmente do marido. A reportagem do Amazônia entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda novas informações sobre o caso.