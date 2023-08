Jovem é morto em frente a própria casa por dois homens em moto

Um jovem chamado Rodrigo Diniz Cardoso, 19 anos, foi morto após ser alvejado por vários tiros durante a madrugada de sábado (5), na rua João Pessoa, no Bairro Liberdade I, em Parauapebas. A vítima estava com alguns amigos em frente a residência onde mora e foi surpreendida com a chegada dos executores que estavam em uma motocicleta. Os acusados dispararam diversas vezes em direção a Rodrigo, que morreu na hora. Além dele, uma mulher que estava junto com o grupo de amigos também foi atingida.

Conforme as autoridades, o crime teria características de execução. Rodrigo e uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foram baleados. O padrasto de Rodrigo ainda tentou socorrê-lo e o levou às pressas para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), no entanto, ele já chegou sem vida ao local. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher ou para onde ela foi levada depois de ser socorrida.

Conforme os outros jovens que estavam com a vítima no momento da execução, os assassinos fugiram rapidamente após efetuarem os disparos. A polícia militar esteve no local para apurar as informações e tentar coletar outras provas que ajudassem a chegar até os criminosos. A polícia civil de Parauapebas está à frente das investigações para elucidar o caso.