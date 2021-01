Jovem é morto a tiros em frente à oficina onde trabalhava no bairro da Cabanagem

Uma execução à luz do dia alterou a rotina dos moradores da rua Bom Sucesso, quase à esquina da avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém, na tarde desta terça-feira (26). Pelo menos cinco disparos teriam atingido a vítima, identificada como Cláudio Miranda Souza, de 25 anos. O jovem foi assassinado em frente a uma oficina de bicicletas onde trabalhava.

De acordo com o soldado R. Lisboa, do 24° Batalhão da Polícia Militar (BPM), o acionamento via CIOP ocorreu pouco depois das 16h, mas o crime ocorreu por volta das 15h30. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estariam envolvidas no crime e nem se os assassinos chegaram ao local de carro ou motocicleta, apenas que fugiram após a execução.

Assustados com a violência dos bandidos, populares preferiram o silêncio. Os poucos que se dispuseram a falar disseram não ter visto nada, apenas ouvido os tiros.

Bastante abalada, uma mulher, que aparentava ser a mãe da vítima, se debruçou sobre o corpo de Cláudio até que um agente da Polícia Civil pediu que ela se afastasse para que peritos do CPC Renato Chaves (CPCRC) fizessem o trabalho de perícia.

A Polícia Civil e Militar estão no local e isolaram a área. O caso deverá ser investigado pela Divisão de Homicídios.