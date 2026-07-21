jovem é morto a tiros dentro de uma casa em paragominas

Um jovem foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (20), no bairro Aragão, em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como João Willian da Silva Souza, de 20 anos. O baleamento ocorreu dentro de uma casa, na rua Redenção.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito da vítima. Por enquanto, as circunstâncias do crime e a sua autoria são desconhecidas. Também não há informações sobre a possível motivação do assassinato de João.
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Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Paragominas investiga o homicídio. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.