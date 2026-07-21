Jovem é morto a tiros dentro de uma casa em Paragominas

Um jovem foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (20), no bairro Aragão, em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como João Willian da Silva Souza, de 20 anos. O baleamento ocorreu dentro de uma casa, na rua Redenção.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito da vítima. Por enquanto, as circunstâncias do crime e a sua autoria são desconhecidas. Também não há informações sobre a possível motivação do assassinato de João.

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