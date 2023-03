Jovem é morta a facadas pela própria prima no Jurunas

Uma jovem identificada apenas como Maria Cecília foi assassinada a facadas, na noite de domingo (5), no bairro do Jurunas, em Belém. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As suspeitas do crime são mãe e filha, uma adolescente, que não teve idade divulgada. Ambas são, respectivamente, tia e prima da vítima. Elas já foram identificadas pela polícia e estariam em fuga para o interior do Pará.

Policiais militares do 20º Batalhão foram comunicados sobre a ocorrência e se deslocaram ao endereço informado para verificar a informação de uma tentativa de homicídio. Segundo a PM, as guarnições realizam buscas para localizar a autoria do crime.

Moradores relataram à polícia que era por volta das 23h, quando as suspeitas foram até a residência da vítima. No local, teria ocorrido uma discussão, por motivo desconhecido, entre as três. O desentendimento culminou com o esfaqueamento da jovem.

Após desferir os golpes na vítima, as suspeitas empreenderam fuga e ainda não foram localizadas. Já Maria Cecília, foi socorrida por um vizinho até a UPA do Jurunas, mas não resistiu e morreu. O corpo dela foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCP), no início da tarde desta segunda-feira (6), e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima realizam uma “vaquinha” virtual para arrecadar dinheiro. A quantia será usada para ajudar nos custos do velório e enterro de Maria Cecília. Interessados em fazer doações podem ajudar com transferências, via PIX, para o namorado da vítima, Aerleson Trindade de Oliveira, através do celular (91) 9 8148-4123.