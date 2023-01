Jovem é assassinado a tiros no Mangueirão na noite desta terça (3)

Um Jovem identificado como Vitor Favacho foi morto a tiros na noite desta terça-feira (3), na rua Chico Mendes, bairro do Mangueirão, em Belém. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime. Ninguém foi preso.

A Polícia Científica do Pará (PCP) fará a análise e remoção do cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil. A reportagem de O Liberal está no local e apura mais detalhes sobre o ocorrido.

Vitor Favacho foi atacado a tiros na noite desta terça-feira (3) (Redes Sociais / Acervo Pessoal)

Saiba como ajudar a Polícia de forma segura e anônima

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.