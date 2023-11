Jovem conhecido como Neymar é morto a tiros no Pará

Um jovem de 21 anos foi morto, a tiros, no município de Brasil Novo, na região sudoeste do Pará, na noite de sábado (4). A vítima foi identificada como Kildary James de Oliveira Anjos. Ele também era conhecido como Neymar.

O crime ocorreu, por volta de 21 horas, no bairro Daniel de Freitas, e foi registrado por câmeras de segurança. As informações são da Voz do Xingu. As imagens mostram o momento em que dois homens chegam, de bicicleta, na frente da residência de Kildary. Um deles desce do veículo da garupa e vai até a casa do rapaz.

E, por motivos ainda desconhecidos, dispara pelo menos sete tiros. O jovem morreu no local. Há outras pessoas na casa, que, na hora dos disparos, entram em pânico e saem correndo em busca de ajuda. Policiais militares estiveram no local e fizeram buscas. Mas, pelo menos nessas primeiras incursões, ninguém foi preso.

O jovem morava no Brasil fazia pouco tempo. Antes, residia em Medicilândia, também no sudoeste paraense. Até agora, é desconhecida a motivação do crime. E também não há informações sobre os criminosos. Em nota, a Polícia Civil informou que o homicídio é investigado pela Delegacia de Brasil Novo. Equipes já estão em diligências para localizar os autores do crime.