Jogo do Tigre: Polícia Civil continua buscas por Influencer Ingrid Silva

Nesta sexta-feira (22), continuam as buscas pela influencer Ingrid Silva, uma das investigadas na operação Truque de Mestre, deflagrada pela Polícia Civil para autuar divulgadores do Jogo do Tigre no Pará. A influencer segue foragida, devido ainda não ter sido localizada pelas autoridades para dar cumprimento ao mandado de prisão temporária contra ela.

Segundo a PC, as equipes destacadas para atuar na operação estão trabalhando para dar cumprimento a prisão, expedida pela Justiça, de Ingrid Silva e dos demais influencers que ainda não foram localizados. Até o momento, não há posicionamento por parte da defesa dos influencers que estão foragidos com relação a uma possível apresentação espontânea. Além disso, a nota enviada pela PC também não esclarece se o pedido de prisão temporária dos investigados pode ser convertido em preventiva.

Operação Truque de Mestre

Vários influencers de Belém, Bragança e Castanhal foram autuados após serem investigados por divulgarem o ‘Fortune Tiger’, mais conhecido no Brasil como ‘Jogo do Tigre’. A operação da Polícia Civil do Pará, chamada ‘Truque de Mestre’, tinha o objetivo de cumprir 12 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em condomínios de luxo e em uma casa de prostituição. Considerado ilegal no país, o game é um cassino online famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários. Até o momento, oito pessoas foram presas na ação, sete delas tiveram a prisão revogada e uma, a influencer Noelle Araújo, continua presa temporariamente. Segundo a PC, quatro influencers ainda estão sendo procurados. Além disso, foram apreendidos cinco carros de luxo, duas motos, máquinas de cartões, documentos e aparelhos eletrônicos.