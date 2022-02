Irmãs de 13 e 7 anos são víttimas de estupro em Canaã dos Carajás

A Polícia Civil de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, prendeu esta semana Rafael Pimentel de Sousa, de 20 anos, sob acusação de estupro de vulnerável. Ele foi denunciado pela mãe das vítimas, duas irmãs de 13 e 7 anos, que teriam sido abusadas. A mais velha delas, inclusive, estaria grávida de Rafael. As informações são do portal Fato Regional.

VEJA MAIS

Segundo relato feito pela mãe das duas meninas à Polícia, a filha de apenas 13 anos morava com Rafael havia cinco meses. A situação em si já configuraria crime por tratar-se de uma menor em condição vulnerável. Porém, de acordo com a autora da denúncia, não satisfeito em manter a adolescente como sua companheira, ele também teria abusado da irmã caçula, de apenas 7 anos.

O crime teria sido cometido quando a mãe e a menina teriam ido visitar os dois. Rafael está preso à disposição da Justiça e deverá aguardar os procedimentos legais.