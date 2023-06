Irmãos são atacados por onça-pintanda em Uruará

Dois irmãos, um de 17 e outro de 20 anos, foram atacados por uma onça-pintada no interior do município de Uruará, sudoeste do Pará. As vítimas estariam no pasto olhando o gado em uma propriedade rural do travessão km 185 sul, Transiriri, quando o felino surgiu. O caso ocorreu, por volta das 16h, da última quarta-feira (21). As informações são do Gazeta Real.

A onça teria atacado primeiro o adolescente. O irmão mais velho foi defendê-lo e acabou sendo mordido pelo animal. O pai dos dois ouviu o grito dos filhos e correu para ajudar. O genitor conseguiu afugentar o felino, supostamente, batendo nela com um pedaço de madeira.

Os irmãos foram atendidos por Agentes Comunitários em Saúde (ACS) e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Uruará. Após receberem atendimento médico, eles foram liberados. Ambos estão bem e seguem tomando medicação em casa.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura da cidade para colher mais detalhes sobre o caso.