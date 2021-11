Integrantes de quadrilha que praticava furtos e roubos no Ver-o-Peso são presos em Belém

Três homens e uma mulher foram presos em flagrante, acusados de integrar uma quadrilha suspeita de praticar diversos roubos e de traficar drogas no centro comercial de Belém, especialmente na área do Ver-o-Peso, no bairro da Campina. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (1º), os quatro foram capturados após agentes do 2º Batalhão da PM (BPM) analisarem imagens do circuito de monitoramento do Centro Integrado de Operações (CIOP) e verificarem atitudes criminosas.

A apuração dos militares indicou ainda que um dos suspeitos era conhecido por financiar o tráfico de drogas na área por meio de roubos e furtos, o que resultava em um aumento das ações criminosas no Comércio.

Uma operação foi orquestrada pela PM para chegar até os suspeitos, que foram detidos pouco depois de arrombar e roubar itens de uma loja de peças na avenida Portugal. Dentro do veículo em que o quarteto estava, os policiais encontraram sete bombas de porão, dois relógios, dois aparelhos celulares e um cordão de ouro. Os objetos eram fruto do roubo, que foi registrado pelas câmeras do Ciop.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos, junto com o material apreendido, para a delegacia onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.