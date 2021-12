Inquilina é denunciada por não pagar aluguel e acaba presa por homicídio

Uma mulher identificada como Jennifer Melo Clementino foi presa pelo crime de homicídio, na manhã desta terça-feira (21), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. A polícia chegou até a suspeita depois de ela ter sido denunciada pela proprietária de um imóvel por não lhe pagar o aluguel, há três meses, e se recusar a sair do local. As informações são do Correio de Carajás.

Ao ser questionada, Jennifer alegou que estava apenas como visitante no local e que estaria morando na casa de um tio, no bairro Vila Rica. Ela também alegou que foi acusada injustamente por envolvimento em um homicídio no município de Breu Branco, em 2015, pelo qual foi presa e cumpria liberdade provisória.

Jennifer foi levada à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e, posteriormente, conduzida ao sistema penal de Parauapebas.