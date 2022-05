Inquérito investiga foto em que coronel da PM estaria nu

​O promotor de Justiça Militar Armando Brasil informou, na tarde desta quarta-feira (18), que um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado pela Corregedoria-Geral da PM para apurar o caso de uma foto em que o chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar do Pará, coronel Marcelo Ronald Botelho de Souza, supostamente aparece nu em um dos gabinetes da corporação. A foto está sendo periciada pela Polícia Científica do Pará (PCP). O prazo para conclusão do inquérito é de 40 dias.

Segundo o promotor Armando Brasil, se for confirmado que a foto é verdadeira e que foi feita no gabinete, fica caracterizado crime de atentado violento ao pudor, previsto no Código Penal Militar. A pena poderia chegar a cinco anos de reclusão.

Na imagem, o coronel aparece sentado sobre uma mesa, olhando para o lado. Ele estava trajando apenas uma camisa vermelha, sem as vestimentas debaixo. A foto começou a circular na última sexta-feira (13), mesma data em que o IPM foi instaurado.

Assim que começou a circular na internet, imediatamente uma segunda foto, aparentemente editada, começou a circular nas redes sociais. Nela, o coronel aparece vestido de camisa vermelha e uma calça que se assemelha ao uniforme pertencente à Polícia Militar do Pará.

Em nota enviada na sexta-feira, a PM disse que o coronel foi vítima de fake news. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Crimes Cibernéticos, que investigará o ocorrido. Nesta quarta-feira, a reportagem entrou em contato novamente com a PM, para que esta se manifeste sobre o IPM, mas a instituição ainda não deu retorno.