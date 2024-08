Influenciadora Noelle Araújo segue presa por descumprimento de medidas cautelares

A influenciadora digital Noelle Maria de Araújo Lopes continua presa, após descumprimento de medidas cautelares. Em comunicado enviado à reportagem na noite desta sexta-feira (9), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que “Noelle Araújo está sob custódia e à disposição da Justiça”. A jovem foi presa na quinta-feira (8), em Belém. A Seap não confirmou em qual unidade a Noelle segue presa.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça, que apontou o descumprimento de medidas cautelares judiciais impostas a Noelle após sua soltura no final do ano passado.

A defesa da influenciadora esperava que uma audiência de custódia fosse realizada nesta sexta-feira (9), mas até a publicação desta matéria, a reportagem não conseguiu contato para confirmar se a audiência ocorreu.

Nas redes sociais, circulam informações de que Noelle estava em liberdade sob certas condições, como a proibição de se ausentar de Belém por mais de oito dias. No entanto, registros apontam que a influenciadora teria passado 21 dias viajando pela Europa, compartilhando fotos e vídeos que posteriormente foram deletados de suas redes sociais.