influencer noelle araújo é presa em belém

A influenciadora Noelle Maria de Araújo Lopes, alvo da operação “Truque de Mestre”, realizada no fim do ano passado, foi presa nesta quinta-feira (8/8), em Belém. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), ela foi presa por conta de um "mandado de prisão expedido pela Justiça, por descumprimento de medidas cautelares judiciais". Noelle passará pela audiência de custódia ainda nesta sexta (9/8).

A redação integrada de O Liberal tenta contato com a defesa de Noelle para obter manifestação sobre a prisão dela.

Truque de Mestre

No dia 18 de dezembro de 2023, a PCPA prendeu oito pessoas na operação “Truque de Mestre”. A ação teve como alvos influencers envolvidos com a divulgação de jogos de azar na internet. Na ocasião, Noelle era uma das procuradas pela polícia e não foi localizada e considerada pelas autoridades como foragida. Ele se entregou no dia seguinte, 19, na Seccional do Comércio, na capital paraense, e foi detida temporariamente.

O delegado-geral da PCPA, Walter Resende, contou que Noelle, tida como uma das principais participantes no esquema fraudulento de jogos de azar, chegou a fazer 10 mil vítimas por meio de sua participação no caso e que chegou a faturar mais de 10 salários mínimos por semana a partir do prejuízo das vítimas. Ainda de acordo com a PC, a influenciadora movimentou R$ 23 milhões.

As investigações também apontaram que ela está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro através da sua boate Palazzo, “a melhor casa de entretenimento adulto do Estado do Pará”, como era definida no site oficial.

No dia 24 de dezembro do mesmo ano, Noelle, que estava no Centro de Reeducação Feminino (CRF), que fica em Ananindeua, na Grande Belém, deixou a prisão. Desde então, ela permaneceu em liberdade.

Quem é Noelle Araújo?

Noelle ganhou fama na web ao compartilhar a sua rotina como garota de programa. Ela explodiu nas redes sociais durante a pandemia ao compartilhar seus ganhos e alguns detalhes sobre sua rotina, principalmente em São Paulo. Era comum ver Noelle mostrando os “bolos” de dinheiro que eram resultados dos seus “programas” e particularidades dela com seus clientes.

O seu boom como influenciadora ocorreu quando a boate Bahamas, no bairro de Moema, em São Paulo, foi fechada, em operação que tinha o ex deputado federal Alexandre Frota, no cargo na ocasião, compartilhando toda a ação policial. Na época, a paraense ficou indignada e disse que aquele trabalho era a única fonte de renda de muitas meninas.

Ela também cobrou de Jair Bolsonaro, presidente no momento, um auxílio emergêncial para as garotas de programa, que foram esquecidas na pandemia. Ao voltar para Belém, Noelle continuou atuando na função, até que passou a divulgar só os links do ‘Jogo do Tigre’ e mostrar a sua ascensão financeira. A influenciadora aparentava na web ter uma vida de luxo, incluindo a compra de carro, bolsas grifadas, mansão e viagens.