Índices de roubos caem 23,04% no mês de setembro, no Pará, aponta Segup

O mês de setembro de 2023 apresentou uma redução de 23,04% em roubos, se comparado com o mesmo mês de 2022. Esses dados foram disponibilizados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Em números absolutos, é como se o Pará tivesse registrado 1.059 ocorrências a menos do que no ano passado.

Neste ano de 2023, o mês de setembro fechou com 3.538 registros de roubos. Já em 2022, esse número alcançou a marca de 4.594. Essa redução em crimes patrimoniais, também entra para as estatísticas positivas dos últimos 10 anos, pois setembro deste ano é o melhor mês dentre todos e o segundo melhor em 2023, ficando atrás apenas de fevereiro de 2023.

Histórico

Ao comparar estes dados do mês de setembro de 2023 com o ano de 2010, décimo colocado do ranking, a redução chega a 60,2%. Esse saldo positivo seria fruto da integração dos órgãos de segurança, do reforço de investimentos e do uso dos relatórios para elaborar estratégias mais assertivas.

“Desde os primeiros quatro anos da atual gestão, encaramos o desafio de combater à criminalidade. Nossa política baseada nos três i’s da segurança pública: investimentos, integração e inteligência, tem alcançado ano após ano resultados significativos na história da segurança pública, sendo um marco reconhecido por publicações e estudos nacionais. É claro que muito ainda há de ser feito, mas trilhamos um bom caminho até aqui”, declara Ualame Machado, secretário titular da Segup.

Resultados positivos

Não apenas o mês de setembro, mas os nove primeiros meses do ano de 2023 também apresentaram queda nos índices de roubos. Nesse período, houve a diminuição de 20,49% nos crimes de roubo no estado, em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, ainda segundo a Segup, os números de ocorrências reduziram 8.733 em números absolutos entre 2023 e 2022.

Para Ualame, as contribuições do Governo do Pará nos últimos anos elevaram o combate à criminalidade. “Já foram novas viaturas, armamento, base fluvial, coletes balísticos, lanchas blindadas, mas também aperfeiçoando a tropa e novos concursos públicos para aumento de efetivo. Além de muito mais que a sociedade paraense pode esperar para garantir a paz social de todos”, garantiu.

Região Metropolitana

Outros municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB) também apresentaram redução em roubos, como Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. Em setembro deste ano, a RMB fechou com 624 roubos a menos, representando um recuo de 22,2% em relação ao mesmo mês de 2022. Se esse resultado for comparado com o mesmo mês de 2019, a diminuição chega a 48,2%.

Quando se trata do período acumulado de 2023, de janeiro a setembro, a RMB contabilizou 16,3% de diminuição em relação ao ano passado. Ou seja, cerca de 21.411 roubos foram registrados em 2023 nas cinco cidades, uma redução de 4.181 ocorrências em números absolutos.