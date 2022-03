Incêndio: Igreja pega fogo no conjunto Paraíso dos Pássaros, nesta segunda (21/03)

Um incêndio assustou moradores do conjunto Paraíso dos Pássaros, na manhã desta segunda-feira (21), em Belém. O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente se deslocou para o local para combater as chamas, na avenida Amazonas, esquina com a rua Patativa. Foi no segundo andar de uma igreja do Evangelho Quadrangular.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que ninguém se machucou. Mesmo assim, uma ambulância foi deslocada, além de três viaturas de combate a incêndios, caso fosse necessário. As chamas estão controladas. A corporação vai avaliar os danos causados e investigar as causas do fogo.

Vizinhos da igreja comentam que no segundo andar da igreja há uma residência. Por volta de 6h40, gritos foram ouvidos já indicado o incêndio. Teria sido um ventilador que pegou fogo, mas o CBM segue investigando as causas. A área foi isolada devido a riscos na estrutura.