Incêndio é registrado no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, na tarde desta terça-feira

susto!

PM fica ferido ao bater de frente com ônibus​ do BRT na avenida Augusto Montenegro

O militar foi socorrido e levado para um hospital particular na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Segundo os colegas de corporação, ele estava consciente e aguardava a realização de exames. Posteriormente, seria liberado