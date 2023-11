Incêndio destrói comércio em área portuária de Breves, nesta sexta (10)

Um incêndio de grande porte foi verificado, nesta sexta-feira (10), na área portuária do Rio Juruti, bem próximo da Vila Mainardi, no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará. As primeiras informações são de que um comércio foi destruído e duas casas ao redor também foram atingidas pelas chamas.

O fogo alto nas instalações foi visto por trabalhadores e moradores da área a grande distância, o que os deixou bastante assustados. No entanto, moradores e uma guarnição do Corpo de Bombeiros atuaram na situação.

O tempo quente e o vento no local contribuíram para a propagação das chamas. Foi providenciada a perícia na área do incêndio, cujo resultado deverá ser conhecido nos próximos dias. Porém, as primeira informações sobre o fato indicam que um curto-circutio em uma placa solar pode ter provocado o fogo nas instalações.