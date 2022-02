Incêndio deixa família desabrigada no bairro do Telégrafo, em Belém

A Comissão de Defesa Civil de Belém atendeu uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na travessa Timbó, no bairro do Telégrafo, no início da tarde de quarta-feira (23). No imóvel atingido viviam quatro pessoas, entre elas uma criança de 8 anos. Ninguém ficou ferido.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, responsável também pela perícia que deve indicar a causa do sinistro. De acordo com a vistoria técnica realizada pela equipe operacional da Defesa Civil de Belém, o fogo não atingiu imóveis vizinhos e não coloca em risco a estrutura do imóvel. No entanto, todo o telhado da casa incendiada foi destruído pelas chamas.

Desabrigados foram acolhidos por familiares

A família está desabrigada e temporariamente acolhida por familiares. Eles também perderam móveis e roupas. A equipe técnica e operacional da Defesa Civil Municipal esteve no local para realizar a vistoria no imóvel e orientar a família envolvida no sinistro sobre as formas de acesso às redes de proteção e assistência social.

Em Belém, cabe à Fundação Papa João XXIII (Funpapa) a promoção da assistência social. A Funpapa orientou os proprietários sobre a necessidade da realização de vistoria da Comissão de Defesa Civil de Belém. A Comissão realiza a vistoria técnica em imóveis, porém não executa obras nem concede benefícios.