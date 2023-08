Incêndio de grande proporção atinge lojas do Comércio, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu lojas do Comércio de Belém na madrugada desta terça-feira (22). Segundo informações preliminares, o fogo teria começado a se alastrar por volta de 1h20 em uma loja da rua 7 de Setembro com 13 de Maio. Testemunhas relatam que, ao menos, 7 lojas foram atingidas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

Usuários das redes sociais publicaram vídeos que mostram os bombeiros trabalhando para conter o fogo em grande proporção.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que o incêndio atingiu 7 imóveis e foi controlado por uma equipe de 53 bombeiros, em 10 viaturas. "Não houve vítimas. Neste momento, é feito o trabalho de rescaldo", informa a nota divulgada na manhã desta terça.