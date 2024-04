Incêndio atinge espaço cultural em Parauapebas na manhã desta terça-feira

Um incêndio atingiu parte da estrutura do espaço cultural Frei Luís Giudici, vinculado à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na manhã desta terça-feira (2), no núcleo Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste paraense. As chamas iniciaram por volta das 9h30 e, segundo as primeiras informações do local, um curto-circuito pode ter causado o sinistro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local a fim de combater às chamas.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, parte da área social externa do espaço foi consumida pelo fogo. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo, que por pouco não atingiram a parte interna da igreja - localizada ao lado do espaço cultural. O pároco responsável pela igreja detalhou que será solicitada perícia e laudo para o Corpo de Bombeiros, para que sejam apuradas as causas do incêndio.

Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas. Ainda segundo as primeiras informações dos Bombeiros, o fogo iniciou no teto do espaço, queimando uma manta, que é confeccionada em poliestireno expandido (EPS) - um tipo de material altamente inflamável. Além disso, também havia um forro de PVC no local, o que contribuiu para o alastramento do fogo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.