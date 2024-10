Incêndio atinge duas casas de madeira em Belém neste sábado

Um incêndio atingiu duas casas de madeira no bairro do Umarizal, em Belém, neste sábado (19). Ninguém ficou ferido. Mas, ainda segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), uma casa teve perda total e a outra, parcial. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas.

O fogo foi controlado, acrescentou o Ciop. As primeiras informações indicam que o incêndio ocorreu na travessa Manoel Evaristo. Ainda não se sabe o que pode ter causado o fogo. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.