Imprudência: motorista de van é flagrado dirigindo na contramão em Capanema

A Redação Integrada de O Liberal recebeu um vídeo de um morador de Capanema, município do nordeste do estado, denunciando motoristas de vans que fazem a linha interestadual Belém-Bragança. Segundo o denunciante, que não quis ser identificado, o fato é comum na cidade, colocando a vida de passageiros e demais pessoas em risco, na disputa para quem consegue chegar primeiro no terminal de Capanema para pegar mais usuários.

Nas imagens, é possível ver que o motorista corta a frente de um carro de passeio, entra na contramão e depois faz uma conversão irregular, cometendo várias infrações de trânsito.